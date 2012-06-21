Нині Центр Біржових Технологій у місті Чернівці – одне з найуспішніших регіональних відділень мережі навчально-консультаційних офісів в Україні, яке очолює молодий перспективний керівник, фінансист з багаторічним досвідом роботи на фінансових ринках Дмитро Ротар. Відгуки клієнтів про його професіоналізм та успішну роботу на посаді фінансового консультанта, а також розповіді колег про його життєву мудрість і лідерські якості спонукали керівництво компанії до висновку, що саме Дмитро Ротар –та людина, яка, очоливши офіс ЦБТ-Чернівці, зможе дати йому новий поштовх у майбутнє і сприятиме збільшенню кількості клієнтів та зростанню прибутку компанії.

Дмитро Ротар, відгуки: професійні якості керівника — запорука розвитку компанії

В основі діяльності ЦБТ - Чернівці лежить шляхетна місія — допомога в розвитку успішного бізнесу для всіх, хто цього прагне. На посаді керівника Дмитро Ротар (відгуки клієнтів свідчать про це) просуває головний принцип компанії – забезпечення гідного життя та матеріального достатку людей. І саме йому вдалося перетворити ЦБТ-Чернівці на інноваційний майжанчик для розвитку власної справи та місце генерації продуктивних інвестиційних рішень.

Завдяки професійним якостям Дмитро Ротар здатний повести свою команду вперед – до досягнення позитивних результатів. Він постійно спрямовує роботу працівників на досягнення нових фінансових висот, формуючи їхній світогляд як еліти суспільства, здатної змінити рівень фінансового розвитку в державі.

Стабільний пасивний заробіток з ЦБТ - Чернівці

Для успішної реалізації інвестиційного потенціалу клієнтів команда ЦБТ-Чернівці постійно формує актуальні пропозиції прибуткових проектів. На такому інвестиційному бізнес-плануванні та підборі найоптимальніших варіантів заробітку на фінансових ринках і спеціалізується керівник центру Дмитро Ротар. Відгуки клієнтів вже неодноразово підтверджували його репутацію справжнього фахівця своєї справи.

Для забезпечення гарантованого пасивного доходу Дмитро Ротар та його команда пропонують своїм клієнтам підключення до автоматичних торгових систем FXTRoboprime або ASProfiWay, які надають можливості без особливого ризику та особистої участі в торгівлі отримувати прибутки.

Переваги торгових роботів:

● роботи не допускають помилок, не схильні до емоцій і чітко дотримуються заданого алгоритму;

● у систему закладено моментальне реагування на мінливі умови ринку, відсікання малоперспективних угод на ранніх стадіях, а також стабільний консервативний відсоток середньомісячної дохідності;

● до роботів можна підключитися з невеликим стартовим капіталом, і головне – інвестор повністю контролює рахункок і має можливість забрати кошти в будь-який момент.

Ви мрієте про стабільний пасивний дохід? Звертайтеся до офісу ЦБТ-Чернівці або заходьте на сайт компанії, та починайте заробляти за допомогою FXTRoboprime або ASProfiWay. Професійну консультацію вам надасть безпосередньо Дмитро Ротар. Як стверджують клієнти, саме він зі своєю командою допоміг їм здобути впевненість у завтрашньому дні. Допоможе і вам. Заробляйте з ЦБТ-Чернівці – поповнюйте лави успішних людей!