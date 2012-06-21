Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Недавня сесія депутатів Сумської міської ради розпочалася з підсумування свята «Дні сталої енергії» та відзначення юних переможців.
Як повідомив Сумський міський голова Олександр Лисенко, подібний захід у місті проходить уже вшосте і його традиційно приурочують до Європейського тижня сталої енергетики.
Цього року він мав свої особливості: через коронавірус проходив в онлайнформаті і мав девіз «За межами кризи: чиста енергія для зеленого відновлення та зростання».
Юні захисники природи брали участь у різних заходах, з-поміж яких екологічний івент «Енергозбереження від А до Я», конкурс-флешмоб «Екокарантин. Суми», вікторина «Полюби світ довкола» та інших.
Очільник міста подякував юним сумчанам за активну участь у заході, турботу про навколишнє середовище, за те, що пропонують власні варіанти вирішення енергетичних проблем. Десятьом переможцям мер міста вручив подарунки.
Подяки і подарунки отримали також організатори низки відповідних заходів – музичного телевізійного марафону, велоквесту та байдаркового сплаву.