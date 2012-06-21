Виставка комунальної техніки відбулася в місті гірників Дніпрорудному Василівського району Запорізької області. Сім одиниць придбано за кошти запорізького облбюджету. За даними Дніпрорудненського міського голови Юрія Коробова, попередня техніка для прибирання снігу, вивезення сміття, проведення інших комунальних робіт була вкрай застарілою і потребувала заміни. Для вирішення цього питання було залучено кошти обласного та міського бюджетів. Зокрема з обласного на закупівлю техніки надано понад 10 мільйонів гривень. За ці кошти придбали бульдозер, екскаватор-навантажувач, сміттєвоз, контейнери для збирання сміття. Участь в огляді техніки взяли голова Василівської райради Денис Калінін, керівники місцевого залізорудного комбінату, депутати обласної ради.
Голова Запорізької облради Григорій Самардак запевнив гірників, що обласна влада і надалі підтримуватиме їхню територію. «Окрім того, що закупили техніку, Дніпрорудне ще й отримає фінансову допомогу з обласного бюджету на благоустрій міста», — підкреслив він і побажав городянам та їхнім комунальним службам виконувати всі роботи вчасно й показати, що ця техніка використовується на всі сто».
Запорізька обласна влада надала 25,7 мільйона гривень на нинішній рік для проведення ремонтних робіт зокрема дорожнього покриття.