До війни матраци з Дніпра були дуже популярними серед українців. Компанія не тільки пропонувала вироби на різний смак і гаманець, а й вирізнялася гарним сервісом, бездоганною доставкою, чим заслужила добру славу користувачів. З початком війни одне з найбільших підприємств MatroLuxe з виробництва матраців, м’яких та корпусних меблів перевезло частину свого виробництва на Львівщину.

Сюди перевезли частину обладнання і працівників, які змогли розгорнути виробничі потужності й відновити виготовлення матраців. А тут у них велика потреба, бо саме Львівщина з перших днів війни прийняла і надалі приймає велику кількість переселенців, для яких необхідно влаштовувати спальні місця. Тож потреба в матрацах була дуже великою.

За словами виконавчого директора компанії Дмитра Шаміна, дуже допомогли працівники з відділу інвестиційної політики Львівської обласної військової адміністрації, повідомляє УНІАН. Перевозили виробництво автотранспортом, бо це зручно та швидко. З кількох виробничих ліній у Дніпрі залишили одну, а решту перевезли до Львова. За тиждень-два запустили виробництво та отримали перші матраци. Директор зізнається, що у них давно був задум частину потужностей перенести до Львова. У нинішніх умовах більше замовлень отримують саме із заходу країни. Тепер компанія може оперативніше виконувати замовлення і забезпечити людей продукцією.

Дмитро Шамін зазначив, що від початку війни виробництво скоротилося в рази. Проте компанія оперативно відреагувала на потреби суспільства та зосередила виробництво на соціальних матрацах. Це спеціальні легкі, компактні вироби з низькою собівартістю. У перші тижні війни такі матраци компанія безплатно віддала на потреби людей, які переховувалися від бомбардувань та обстрілів у метро, підвалах та укриттях. І попит на такий соціальний матрац став однією з підстав релокації виробництва саме на Львівщину. Адже область з перших днів війни стала гуманітарним хабом України.

«До воєнного стану ми були однією з найбільших компаній в Україні з виробництва матраців. Проте нині ми єдині, хто працює. Допомагаємо переселенцям, адже основний попит має саме соціальний матрац. Гуманітарна складова — важлива частина нашої роботи, великий відсоток виробів направляємо як гуманітарну допомогу для переселенців. До нас дуже часто звертаються волонтерські організації, і ми співпрацюємо з ними», — каже виконавчий директор підприємства.

Компанія перемістила на Львівщину понад сто сімей співробітників та створила до двох сотень нових робочих місць у регіоні. Коли ж завершиться війна, виробництво на Львівщині не припинятимуть, натомість вірять, що відновлять повноцінну роботу на Київщині та Дніпропетровщині.

Відділ регіональних проєктів і кормережі

«Урядового кур’єра»