Стратегію туристичного потенціалу міста Дніпра на 2018—2027 роки та Програму активізації туристичного потенціалу на 2018—2020 роки ухвалили депутати Дніпровської міськради. Туристичний імідж міста планують сформувати протягом десятиліття. До роботи долучатимуть бізнес і громадськість. У міськраді переконані: розвиток туризму дасть змогу не лише створити нові робочі місця, а й підняти професійний рівень та конкурентоспроможність міста, повідомляє Укрінформ.
Один із напрямів стратегії — так званий МІСЕ-туризм, зустрічі, конференції та форуми. Парки, річка, історичні пам’ятки від епохи козацтва до новітньої історії, а також археологічні пам’ятки (їх приблизно 20).
Автори стратегії пропонують кілька варіантів туристичного іміджу Дніпра: форпост нації, осередок патріотизму, місто-космос, де багато можливостей для ініціативних людей, а також місто, де перетинаються різні культури та стилі життя. Утім, остаточний імідж ще треба сформувати, наголошують у міськраді.
Тут зазначили, що можливими концепціями можуть бути автобусні екскурсії, відвідини музеїв з розповідями про героїзм військових, лікарів та волонтерів у зоні АТО та під час Революції гідності.
Автори стратегії пропонують такі ідеї, як «Дніпро єврейський», де передбачено екскурсії до культурного центру «Менора» й частування стравами національної єврейської кухні, «Дніпро німецький» — відвідини ботанічного саду ДНУ та євангельсько-лютеранської церкви, екскурсії місцями, пов’язаними з етнічними німцями. «Дніпро гастрономічний» — заохочення креативних підходів у ресторанному бізнесі, розвиток локальної кухні. «Дніпро інноваційно-космічний» — відвідування ракетобудівного комплексу ВО «Південмаш» і КБ «Південне», а також Національного центру аерокосмічної освіти молоді ім. О.М. Макарова та участь у тематичних наукових конференціях.
Серед перспектив — розвиток річкового транспорту і спортивного потенціалу річки: екскурсії акваторією, а також яхтинг і каякінг.
У межах програми заплановано налагодити роботу туристично-інформаційного центру, розвивати систему туристичної навігації, розробити документацію створення виставкового та історико-культурного центрів «Парк тоталітарного періоду» і «Стара Самарь».
Як зазначено в повідомленні прес-служби міської ради, на фінансування першого етапу програми передбачено 21 мільйон гривень.
Марія ЛАГІДНА
для «Урядового кур’єра»