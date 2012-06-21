Під час робочої поїздки до Чернівецької області 17 серпня Прем’єр-міністр Денис Шмигаль взяв участь у церемонії пуску гідроагрегату №4 Дністровської ГАЕС в генераторному режимі. Прем’єр-міністра супроводжували заступник керівника Офісу Президента Юлія Свириденко, міністр енергетики Герман Галущенко, голова НКРЕКП Валерій Тарасюк, голова Комітету ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, генеральний директор ПрАТ «Укргідроенерго» Ігор Сирота та директор філії «Дирекція з будівництва Дністровської ГАЕС» ПрАТ «Укргідроенерго» Василь Субота.

Денис Шмигаль відзначив, що розбудова Дністровської ГАЕС – це один з найамбітніших енергетичних проєктів в історії сучасної України, а запуск 4-го генератора вкрай важлива подія для енергетичної безпеки України.

«Згідно з проєктом станція складатиметься із 7-ми гідроагрегатів загальною потужністю 2268 МВт, що виводить її на перше місце у Європі та на шосте у світі. Лише вартість проєкту будівництва агрегату №4 сягає понад 7 мільярдів гривень. Це також додаткових 324 МВт цінних балансуючих та маневруючих потужностей, які так необхідні нашій енергосистемі у процесі інтеграції до європейської енергосистеми ENTSO-E», - наголосив Прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль також підкреслив, що реалізація цього проєкту дозволила підтримати українську промисловість, адже 80% обладнання було вироблено в Україні. Зокрема, замовлення отримували українські заводи Турбоатом та Електроважмаш, виробники трансформаторного обладнання, металоконструкцій, кабельної продукції та інші українські промислові підприємства. Крім того, на будівельному майданчику впродовж будівництва працювали близько 1000 будівельників та монтажників, а штат Дністровської ГАЕС складає більше 430 осіб.