Національний банк запустив мобільний додаток «Монети України», яке надає користувачеві доступ до повного довідника випущених в обіг монет.
Як повідомляється на сайті НБУ, додаток обладнано пошуковою системою, що дозволяє переглядати опис і зображення монет і дає можливість оперативно відслідковувати залишки монет в розрізі областей. При цьому відображаються повні та актуальні дані про монеті одразу після її випуску без необхідності в оновленні версії програми.
За інформацією регулятора, додаток вже доступний для безкоштовного завантаження.
Також повідомляється, що в майбутньому НБУ планує створення онлайн-магазину для продажу монет.
Національний банк наприкінці серпня представив інтерактивне мобільний додаток «Українська гривня» для демонстрації користувачам всіх елементів захисту національної валюти України.