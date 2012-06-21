На позачерговому засіданні, яке відбулося вчора пізно ввечері, Кабінет Міністрів ухвалив постанову «Про внесення змін у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1109», якою забороняється до 1 липня експорт гречки.
Постанова запроваджує тимчасовий режим ліцензування та квотування експорту гречки та зерна гречки лущеного (без плодової оболонки). Зокрема, встановлено нульовий обсяг квоти для зазначених товарів (за кодами згідно з УКТЗЕД 1008 10 00 00 та 1104 29 17 00). Відповідні зміни внесено у додаток 1 до Постанови 1109 «Обсяги квот товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню у 2020 році».
Заборона на експорт гречки – тимчасовий захід, необхідний для захисту внутрішнього ринку. Пресслужба Мінекономрозвитку нагадує, що свої кордони для експорту гречки тимчасово закрили Білорусь, Росія та Казахстан.
Зараз ситуація на українському ринку стабільна, а уряд весь час має діалог з виробниками та рітейлерами. Україна вестиме переговори з головними країнами-виробниками щодо зняття заборон з метою підтримання міжнародної продовольчої безпеки та відновлення нормальних умов міжнародної торгівлі. Також міністерство закликатиме українські аграрні підприємства збільшувати посівні площі під гречку.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»