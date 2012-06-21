Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Черкащина взяла участь у Всеукраїнській акції «Естафета єднання», приуроченої до 100-річчя з Дня Соборності України. Захід об’єднав дитячі малюнки з усієї України в одну книгу, яка зображує минуле, сьогодення й майбутнє нашої держави, що символізуватиме історію єднання українців. Естафета дитячих малюнків, яка розпочалася у Фастові 1 грудня, недавно прибула до Черкас, де вихованці дитячої художньої школи імені Данила Нарбута працювали над створенням сторінки «Соборна Україна очима дітей».
У заході взяли участь вихованці викладача-методиста Тетяни Сосуліної. Це найкращі учні, які неодноразово займали призові місця у всеукраїнських, міжнародних конкурсах та фестивалях.
Черкащани урочисто передали «Естафету єднання» вінничанам. Вона далі крокуватиме Україною, об’єднуючи громадян навколо ідеї єдиної країн. Захід завершиться 22 січня 2019 року на Соборній площі у Києві.