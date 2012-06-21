Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Масштабна виставка відкрилася у Сумському художньому музеї імені Никанора Онацького, яка приурочена до сторіччя від дня заснування закладу. До уваги відвідувачів представлені особливо цінні експонати, з-поміж яких живопис, графіка, скульптура тощо.
До вікового ювілею заклад підготував низку не тільки стаціонарних, а й пересувних виставок, завдяки яким земляки і гості краю мають усі можливості ознайомитися із безцінною духовною спадщиною, що зберігається в музеї. Загалом тут на обліку майже 17 тисяч експонатів.
З нагоди ювілейного дня народження закладу заплановано низку розмаїтих заходів, які відбудуться у березні.