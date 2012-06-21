Вісім технологічних та промислових гігантів об’єднались для заснування кампанії «New Wave». Корпорації планують створити та розвивати першу у світі мережу поставок, в якій використовуватимуть перероблений океанічний пластик.
Про це йдеться на сайті «New Wave».
Учасниками екологічної ініціативи стали підприємства «Dell», «General Motors», «Microsoft», «Trek Bicycle», «Interface», «Van de Sant», «Humanscale», «Bureo» та «Herman Miller». Разом вони намагатимуться зменшити кількість пластику в океані та включити його в мережу виробництва й поставок.
У 2010 році у світовий океан потрапило майже вісім мільйонів тонн пластикового сміття. За підрахунками вчених, якщо ситуація не зміниться, то до 2025 року його обсяг перевищить 150 мільйонів тонн. Це несе загрозу не тільки для океанічної екосистеми, а й для людей. «NextWave» планує, що протягом 5 років вдасться запобігти потраплянню в океан близько 1,4 тисячі тонн пластику або 66 мільйонів пляшок.
Ідея ініціативи з'явилася в рамках співпраці «Dell» і «Lonely Whale». Ця неурядова організація ставить собі за мету згуртувати людей навколо турботи про океан — переважно через освітні програми для дітей та діяльності підприємців.