Так, згідно з даними Київської міської державної адміністрації, у столиці знаходиться понад 3000 застарілих будівель на 211 512 квартир, з них фактично 90% — 5-поверхові хрущівки. Відповідно до Генерального плану передбачено реконструкцію спальних районів Києва, що досі наводнені будинками 1950-60-х років побудови.
До 2025 року міська влада планує вивести з експлуатації понад 2,8 млн квадратних метрів застарілого житла, таким чином оновити житловий фонд та позбутися аварійних будівель.
Як повідомляють у КМДА, реконструкцію застарілого житлового фонду розпочнуть з Лісового масиву Деснянського району столиці.
За підтвердженням фахівців, Київ має усі необхідні дозвільні документи на проведення відповідних робіт, а правова база у цілому дозволяє запустити програму для успішної її реалізації.
Повідомляється також, що усім мешканцям буде запропоновано переїхати у новобудови з аналогічною площею, проте, із сучасним плануванням. Зауважують: відмовитися власники застарілого житла не мають права, згідно із законом.