Французькі вчені попереджають про те, що глобальне потепління, ймовірно, виявиться сильнішим, ніж прогнозувалося раніше, і до 2100 року середня глобальна температура може зрости на 7 градусів.
Понад 100 вчених та інженерів з дослідницьких груп Національного наукового центру (CNRS), Комісаріату з атомної енергії (CEA) і прогнозистів Météo France пдготували кліматичний звітом для ООН, випуск 2021-22.
Дослідники створили дві моделі зміни клімату протягом 80 000 років, а потім перевірили їх за кількома потенційними сценаріями. Тестування тривало рік. Суперкомп'ютери обробили 20 мільйонів мільярдів байтів (20 петабайт) даних, вони працювали 24 години на добу.
У доповіді йдеться: «У найгіршому випадку, включаючи швидке зростання світової економіки і тривале використання викопного палива, підвищення середньої глобальної температури досягне 6,5-7 градусів до 2100 року».
Це істотно контрастує з найостаннішими прогнозами 2014 року, в яких говорилося, що в гіршому випадку підвищення температури може скласти 4,8 градуса.
У найбільш оптимістичному сценарії допускається підвищення температури трохи нижче 2 градусів, йдеться в звіті, що зараз видається неминучим, враховуючи інерцію кліматичної системи. Найбільш сприятливий сценарій відбудеться тільки завдяки «міцному міжнародному співробітництву, в якому пріоритет віддається сталому розвитку».
Вчені кажуть, що потрібно негайно скоротити викиди CO2 для досягнення вуглецевої нейтральності на всій планеті до 2060 року, а також обмеження викиди CO2 в атмосферу на 10-15 мільярдів тонн на рік до 2100 року. Нині це технологічно неможливо.
На думку вчених середня температура планети до кінця століття сильно залежить від політики в галузі зміни клімату, яку потрібно негайно впроваджувати протягом всього 21 століття».
Олівер Баучер, директор з досліджень в CNRS, сказав під час інтерв'ю: «Нові висновки – це уточнений процес моделювання зміни клімату, ми використали нові моделі, які краще змальовують картину нинішнього елімату.
Вчений зауважив: «За останні десятиліття інтенсивність і частота теплових хвиль зросла, і ця тенденція продовжуватиметься протягом наступних двох десятиліть, незалежно від будь-якого нашого сценарію».
Існує Паризька Угода, яку було погоджено ще в 2015 році. Вона спрямована на зниження середнього глобального підвищення температури менш ніж на 2 градуси, але за можливості, приблизно на 1,5 градуса.
Нинішні оцінки експертів свідчать про те, що заходи, прийняті державами-учасниками Паризької Угоди, недостатньо ефективні, і все одно призведуть до підвищення температури на 3 градуси.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»