Відновлення роботи громадського транспорту у Києві безпосередньо залежатиме від епідеміологічної ситуації в місті. А вірус поки що не відступає. Тому спецквитки для користування наземним громадським транспортом точно не буде скасовано до 22 травня.
Про це під час брифінгу 12 травня повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
Він зазначив, що на першому етапі послаблення карантину ще зарано скасовувати обмеження з транспорту. Проте з 12 травня збільшено кількість його маршрутів. Почали працювати маршрути з Троєщини, ДВРЗ, Лісової та Корчуватого. У режимі спецрейсів курсують і деякі автобуси. З розкладом їх руху кияни можуть ознайомитися на сайті КМДА.
Також, за його словами, загалом на маршрути міста щодня виходять близько 300 трамваїв, тролейбусів і автобусів. Весь рухомий склад проходить обов’язкову обробку й дезінфекцію як перед виходом на маршрут, так і впродовж дня.
А рішення про відновлення роботи метро має ухвалити Кабінет Міністрів України, який, власне, його й закрив.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»