Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Ціла зграя малих (тундрових) лебедів прилетіли до Біосферного заповідника «Асканія-Нова» ім. Ф. Е. Фальц-Фейна, що на Херсонщині. Ці птахи занесені до Червоної Книги України, так як у нас вони навіть не гніздяться, а лише прилітають на зимівлю, і тримаються, переважно, на чорноморському узбережжі в районі Очакова Миколаївської області.
Якщо раніше тут бачили лише одиничних представників цього виду, то зараз у заповіднику перечікують сезон холодів відразу вісімнадцять крилатих красенів. Також в заповіднику зимують тисячі інших водоплавних птахів, які вечорами «окупують» ставки в заповіднику. За словами директора заповідника «Асканія-Нова» Віктора Гавриленко побачити унікальне явище зимівлі водоплавних птахів на зимові свята зможуть учасники організованих турів, тут чекають на туристів групами не менше 12 осіб.