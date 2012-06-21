Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
До будинків мешканців прифронтової Авдіївки та довколишніх селищ у Донецькій області нарешті відновили постачання газу. Найпершими після тривалої перерви паливом знову змогли користуватися абоненти у приватному секторі міста, а далі працівники ПАТ «Донецькоблгаз» почали ретельну перевірку технічного стану та підключення систем газопостачання у багатоповерхових будинках.
Місто Авдіївка та ще сім селищ Ясинуватського району залишилися без газу 7 червня 2017 року, коли внаслідок бойових дій отримав пошкодження газопровід «Макіївка-Авдіївка». Відновити його не вдалося через постійні обстріли з позицій проросійських незаконних збройних формувань, а тому довелося тягнути нову гілку підвідної магістралі завдовжки майже 15 кілометрів: тепер споживачі отримуватимуть паливо з газопроводу високого тиску «Очеретине-Авдіївка».
Будівництво магістралі в обхід тимчасово окупованих територій закінчили ще взимку, однак попри численні обіцянки від влади, через різні причини подачу газу до осель згаданих населених пунктів так і не відновили. На початку серпня у ПАТ «Донецькоблгаз» повідомили про підписання акту готовності об’єкта до експлуатації, а недавно призначений голова Донецької обласної державної адміністрації Олександр Куць запевнив, що люди отримають паливо ще до настання початку опалювального сезону. Так і сталося.