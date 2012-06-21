Ранок на Святого Миколая переніс бійців третього батальйону 2-ї Галицької бригади Національної гвардії України, що в місті Ужгороді, в дитинство. Щойно оголосили підйом, як казарми наповнилися веселим сміхом і подарунками. Виявляється, командири батальйону, які напередодні вирішили привітати своїх підопічних із Святим Миколаєм, принесли їм смаколики. Тож ранок був солодким і насиченим приємними враженнями.
Як сказав військовослужбовець строкової служби Юрій Сворень, він одразу згадав дитинство. «Коли батьки підкрадалися вночі з подарунками в кімнату, а я вдавав, що міцно сплю», — ділився спогадами хлопець. І це, за його словами, одні з найпам’ятніших епізодів служби.
Бійці батальйону подякували Миколаєві за щедрість і продовжили нести звичну службу у військовому підрозділі. Про це повідомила офіцер групи інформації і комунікації військової частини Аліна Новікова.