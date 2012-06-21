У Тячівському районі на Закарпатті створено об’єкт природно-заповідного фонду — дубовий заказник місцевого значення «Тересвянська долина». Ініціатива належала місцевій громаді, представники якої неодноразово фіксували браконьєрське знищення вікових дерев.
Лісівники не лише підтримали активістів, а й узялися разом з ними до діла. Залучили науковців і представників природоохоронних громадських організацій, які мають досвід у створенні об’єктів природно-заповідного фонду. Їхній висновок: наявність заказника дасть змогу зберегти і дуби, і червонокнижні шафрани та інші цінні рослини, а також ареал вогняної саламандри.
Майже рік витратили на обґрунтування доцільності заказника, де на 200 гектарах зростають могутні дуби. Після затвердження документації на галузевому рівні чекали на рішення обласних депутатів. Тож рішенням сесії обласної ради днями створення заказника остаточно затверджено. Дуби зростатимуть під надійною охороною, і випадки браконьєрства, які природоохоронці фіксували тут дотепер, мають відійти в минуле.
Загальна площа заказників — об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення на Закарпатті вже перевищила тисячу гектарів.