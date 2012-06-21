У Полтаві цьогоріч спорудять ЦНАП, який стане одним з найдосконаліших в Україні. Розташується він праворуч від фронтону будівлі обласної влади за адресою вулиця Соборності, 45, і нагадуватиме подібну столичну установу.
Проект нового соціального об’єкта схвалили облдержадміністрація і обласна рада. Його погодила профільна комісія Державного фонду регіонального розвитку.
Згідно з бюджетними вимогами, до пропорційного співфінансування долучать і полтавський міський бюджет. Про це повідомив перший заступник голови Полтавської облдержадміністрації Андрій Пісоцький.
Споруда матиме два поверхи і загальну площу близько 2 тисяч квадратних метрів.
— Якщо ЦНАП при управлінні адміністративних послуг Полтавської міської ради надає 94 послуги, то в новому центрі їх буде понад 300. Але в Україні існують центри, в яких надають ще більше послуг, тому нам є до чого прагнути, — каже директор департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Інна Іщенко.
Розробники проекту ЦНАПу в Полтаві розмістили всі його підрозділи так, щоб якомога оперативніше надавати послуги фізичним та юридичним особам. Відвідувачі витрачатимуть у черзі до спеціаліста із свого питання не більш як 20 хвилин. Час оформлення звернення становитиме в середньому 10 хвилин.
Не менш важливе прагнення влади відійти від звичного формату коридорних очікувань, створити зручні зони для відпочинку відвідувачів та перебування дітей, розширити перелік послуг традиційного ЦНАПу.