Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
10 травня лунатимуть щирі вітання на адресу любих матерів, які відзначатимуть свій день. А яке ж свято без дарунків! Приємно, що в Тернополі учасники доброчинного проєкту «Місто турботи» вирішили подбати про багатодітних матерів, родини загиблих оборонців української землі й інших людей, які нині потребують допомоги.
Власне, нинішнього тижня працівники Тернопільського міського територіального центру соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг), волонтери збирають продукти, аби відтак розфасувати й вручити їх до Дня матері соціально вразливим категоріям.
Варто зазначити, що працівники цього центру організували чотири мобільні групи та власними автомашинами адресно доправляють продуктові набори тим, хто чекає на таку підтримку.
Благодійний проєкт «Місто турботи» організували у Тернополі, щоб допомогти через надзвичайну ситуацію зі спалахом коронавірусної інфекції малозабезпеченим тернополянам, тим, хто сам не в змозі придбати продукти. За інформацією пресслужби міської ради, з початку карантину продуктові набори в межах цієї соціальної ініціативи отримали майже 1700 людей, які опинилися у складних життєвих обставинах.