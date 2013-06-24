Упродовж 35 років від дня заснування газети її дружний колектив отримував різні подарунки: картини, кубки, грамоти, вітальні адреси тощо. Але такого, який з нагоди свята прикрасив редакційні стіни цього разу, не пам’ятають навіть ті, хто працює в редакції не один десяток років.

Це маруновий стяг з головою срібного сокола, золотим пірначем і вогняним мечем — прапор 8 корпусу Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. Командир корпусу герой України полковник Дмитро Волошин особисто підписав цей символічний подарунок: «Газеті «Урядовий кур’єр» — нових перемог на інформаційному фронті! Бій за волю триває!»

Остання фраза цього побажання — то гасло 8 корпусу, яке півколом закарбоване на маруновому знамені. І цей бій за волю успішно ведуть шість бригад Десантно-штурмових військ — 46 Подільська, 71 єгерська, 80 Галицька, 82 Буковинська, 95 Поліська, 148 Житомирська, які входять до складу 8 корпусу.

Полковник Дмитро Волошин без вагань відгукнувся на пропозицію привітати урядовокур’єрців з ювілеєм, адже десантників і колектив редакції поєднують партнерські відносини ще від періоду формування 8 корпусу. Крім того, кожен українець виконує свою роботу на ввірених ділянках. І інформаційна складова також набула неабиякого значення у нашій спільній боротьбі з російськими окупантами.

«Ми дуже вдячні нашим воїнам-захисникам за їхню складну й невтомну роботу, спрямовану на знищення ворогів та очищення української землі від імперської пошесті, — наголосив головний редактор «Урядового кур’єра» Сергій Брага. — А ми зі свого боку докладемо всіх зусиль для інформаційної допомоги фронту. І разом неодмінно переможемо!»

Юрій МЕДУНИЦЯ,

офіцер відділу комунікацій 8 корпусу Десантно-штурмових військ Збройних Сил України