Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Зважаючи на дистанційні умови роботи, колектив бібліотекарів міста Суми підготував для городян віртуальні заходи та пошукові сайти з нагоди прийдешніх святкових Днів — пам’яті і примирення та перемоги над нацизмом.
Зокрема, презентаційні ролики присвячені життю і подвигам славетного земляка Олексія Береста, який брав участь у встановленні Прапора Перемоги над Рейхстагом, юним месникам Сумщини, містять розповіді читачів про своїх родичів — учасників Другої світової війни.
До послуг відвідувачів також родинні історії, мартиролог про загиблих та зниклих безвісти, інші сайти і портали, завдяки яким сьогоднішнє покоління може дізнатися про нові сторінки Другої світової війни.