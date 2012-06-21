До Дня Святого Миколая Воплі Відоплясова поділилися пластиліновим анімаційним відео, створеним на відому пісню гурту «Країна мрій», йдеться на «Українській правді».
«День Святого Миколая — день, коли відбуваються дива, загоюються душевні рани, здійснюються потаємні мрії, які під силу лише чарівнику Миколаю. У день Святого Миколая усім нам залишається вірити у диво і чекати добра, миру і кохання. Віримо, що він подарує це диво кожному з нас і усій нашій Україні», — розповіли музиканти.
Мультик створила студія анімації «Червоний собака».