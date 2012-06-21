Колекційну серію марок «Рівненщина туристична» презентували в обласній державній адміністрації з нагоди Міжнародного дня туризму, який відзначили 27 вересня.
Відтепер область має ще одну візитівку — власні марки із зображенням її історико-культурних пам’яток. У День туризму вони надійдуть у продаж: це справжній скарб для філателістів, і не лише для них. Тому в планах — серійний випуск «Рівненщини туристичної».
— День туризму — свято не лише професіоналів у цій галузі, а й тих, хто хоча б раз відчув себе в ролі мандрівника, — каже заступник голови Рівненської ОДА Світлана Богатирчук-Кривко. — Рівненщина туристична набуває популярності, вона вже стала своєрідним пізнаваним брендом, а туризм усе суттєвіше поповнює місцеві бюджети.
Право урочистого спецпогашення марок надали не лише посадовцям, а й переможцям обласної гри-квесту «На власні очі», яка популяризує визначні місця Рівненщини. Серед фіналістів — наймолодший учасник Кирило Ігнатов. Хлопець заохотив до участі в грі всю родину, котра, як і належить за умовами гри, особисто відвідала всі 32 туристичні об’єкти, зображені на марках, зафіксувала це на фото та вклеїла відповідну марку до власного паспорта мандрівника. Самому ж Кирилові найбільше запам’яталися Базальтові стовпи — унікальний природний феномен у Костопільському районі.