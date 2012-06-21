У Запорізькій обласній клінічній лікарні почався другий етап соціального марафону зі збирання крові. Першими його відкрили патріоти донорського руху, часті відвідувачі відділення трансфузіології, активісти «Хортицького полку» та фахівці національного заповідника «Хортиця». А перейняла естафету донорства травматологічна служба Запорізької області.
— Уже не перший рік ми здаємо кров у Запорізькій обласній клінічній лікарні, — сказав керівник суспільно-патріотичної організації «Хортицький полк» Юрій Ружин. — Тому, дізнавшись про нинішній захід, одразу підтвердили свою участь. Ми розуміємо, що лихо може спіткати кожного з нас. Ніхто не застрахований від нещасного випадку, тому в лікарнях не має бути дефіциту крові. Ми живемо в досить складний і небезпечний час, зовсім недалеко від Запоріжжя тривають бойові дії — на це також слід зважати. Важливо, щоб лікарні й лікарі були готовими до будь-яких надзвичайних ситуацій.
Думку про важливість донорства, згуртованість і доброту суспільства висловив генеральний директор національного заповідника «Хортиця» Максим Остапенко.
— Кожна донація крові — це чиєсь врятоване життя. Це означає, що пораненого в зоні АТО чийогось тата лікарі врятують, чиясь мама успішно перенесе складну операцію або чийсь брат виживе після страшного ДТП, — сказав він. — Це варте того, щоб час від часу поділитися своєю кров’ю.
Наслідуючи приклад керівника, ще 20 співробітників заповідника «Хортиця» здали кров, продовживши естафету добра і милосердя.
У другій половині дня на зміну активістам, депутатам і громадським діячам прийшли лікарі й науковці. Соціальний проект Запорізької обллікарні активно підтримали члени асоціації травматологів Запорізької області. Щодня в операційних вони мають справу з жертвами ДТП, гострою нестачею крові, тому як ніхто інший розуміють і підтримують головну мету акції.
— Хочу звернутися до всіх людей, які ще думають, здавати їм кров чи ні, — сказав професор кафедри травматології та ортопедії ЗДМУ головний позаштатний ортопед-травматолог Запорізької області Дмитро Івченко. — У душі кожного з нас живе герой. Не треба чекати особливих умов чи подій. Зробіть добру справу просто зараз.
Він розповів, що заклик керівників обласної лікарні підтримали травматологи всіх міст і районів області. Кров здають не лише в Запорізькій обласній клінічній лікарні, а й у медзакладах Приморська, Бердянська, Токмака, Енергодара. Шість днів акції показали активність і небайдужість суспільства. За цей час вдалося зібрати майже 15 літрів крові. У Запорізькій обласній клінічній лікарні накопичився запас зі 145 літрів, який може врятувати 1000 життів.