Оптимізація мереж об’єктів надання публічних послуг покликана забезпечити жителів територіальних громад доступними та якісними послугами й сервісами. Це дасть змогу оптимізувати видатки місцевих бюджетів на утримання всіх інфраструктурних об’єктів, за допомогою яких надають послуги й сервіси, отже заощадити кошти, які можна спрямувати на розвиток і підтримку інших галузей. Таку позицію обстоювала міністр розвитку громад та територій Альона Бабак під час наради із представниками міністерств та обласних державних адміністрацій.
Щоб зрозуміти, як має відбутись оптимізація, Прем’єр-міністр поставив завдання перед усіма міністерствами заповнити карту України інформацією про всі об’єкти, через які люди отримують послуги, повідомляє пресслужба відомства.
«Ми провели в регіонах інвентаризацію всіх об’єктів надання послуг: шкіл, дитячих садків, лікарень, амбулаторій, культурних та спортивних. Маємо на карті України 25 мереж надання послуг із прив’язкою до геоданих від МОН, МОЗ, Мінкультури, Мінсоцполітики, МВС, Мінцифри, Мін’юсту. Наприклад, МОН має 31 150 чинних об’єктів, а МОЗ — майже 21 000. Загалом на карті 115 500 об’єктів, — поінформувала Альона Бабак. — Тепер області мають до грудня, використовуючи цю інформацію, сформувати свої оптимальні мережі освітніх, медичних, безпекових, адміністративних послуг у спроможних об’єднаних територіальних громадах. Щоб це зробити, міністерства підготували для регіонів рекомендації щодо використання критеріїв оптимізації».