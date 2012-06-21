Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Черговий медичний вантаж цими днями прийняли працівники Харківської обласної клінічної інфекційної лікарні, навколо якої останнім часом і в ЗМІ, і серед громадськості не вщухали пристрасті через нестачу персоналу, медикаментів, засобів індивідуального заходу… Події набрали такої гостроти, що переросли у справжній скандал та конфлікт між колективом і місцевою владою, що призвело до перевірок правоохоронними органами.
Допомога від держави, думається, значною мірою допоможе врегулювати ситуацію, оскільки лікувальний заклад забезпечений повною мірою всім необхідним на найближчий місяць.
Як розповіли в лікарні, заклад отримав від ДП «Укрвакцина» Міністерства охорони здоров’я 6000 масок, 48 термометрів, 200 захисних комбінезонів, шприці та дезінфектори та 1500 захисних окулярів. Також в розпорядження працівників лікарні надійшло 480 захисних комплектів для медичного персоналу, а також 35 комбінезонів та 900 рукавичок від Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України.