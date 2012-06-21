Мету реформування державних вугільних шахт прописано в ухваленій урядом Енергетичній стратегії. Це їхня модернізація та забезпечення держави власним вугіллям за збалансованою собівартістю, а шахтарів — роботою і зарплатою. Про це говорив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман парламентаріям під час «Години запитань до уряду».

«Ми країна, яка має забезпечувати себе всіма компонентами, зокрема вугіллям. Наше завдання — припинити імпорт вугілля, але на це потрібен час. Приватні шахти видобувають вугілля з нормальною собівартістю, а на державних шахтах, які не модернізовані, занедбані, у людей немає засобів захисту, — наголосив він. — Нам треба навчитися самим видобувати газ, вугілля, нарощувати потужності — робити все, щоб ми стали експортером енергоресурсів».

Окрім цього, КМУ підтримує інвестиції у вугільну галузь і можливість продажу частини державних шахт приватним компаніям. На думку Володимира Гройсмана, приватні шахти, на відміну від державних, здатні видобувати вугілля з нормальною собівартістю. Також уряд планує в майбутньому відмовитися від імпорту енергетичного вугілля, яке використовують для роботи теплоелектростанцій. Україна має стати експортно орієнтованою. Досягти мети вдасться завдяки вкладенню коштів у модернізацію державних шахт чи виставленню їх на приватизацію.

Прем’єр наголосив, що Україна не зацікавлена в тому, щоб на ринку природного газу були присутні такі монополісти, як «Нафтогаз України» або облгази. Саме тому потрібно демонополізувати ринок газу, допустивши туди різних трейдерів блакитного палива. «Ми не зацікавлені як держава, як громадяни в тому, щоб у нас були монополісти, зокрема й такі, як державна компанія «Нафтогаз». Ми повинні допустити на ринок газу абсолютно всіх торгівців газом, щоб у нас не було монополії ні в облгазах, ні в «Нафтогазі», — означив позицію глава уряду.

Від правоохоронців він вимагає миттєвої жорсткої реакції на будь-які прояви рейдерства. Висловлюючи думки щодо цього, Прем’єр не стримував емоцій: «Для подолання цього у нас є один рецепт — «обличчям у підлогу». Хотів би закликати всіх правоохоронців: якщо хтось десь у будь-якому куточку України намагатиметься здійснити захоплення чужого майна — заарештовувати, доставляти до суду й вимагати покарання». Він додав, що існують нормативні акти, покликані унеможливити практику неправомірного захоплення чужого майна, натомість випадки такого захоплення все ще фіксують правоохоронці.

Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заявив, що до кінця літа 2018 року в Україні не буде жодної збиткової шахти. Уже досягнуто істотного скорочення споживання антрациту. «Ми на 3,5 мільйона тонн скоротили споживання антрациту, але на 3,5 мільйона тонн зросло споживання газового вугілля, тому зробимо все, щоб до кінця літа наступного року в нас не було жодної збиткової шахти. І ми обов’язково це зробимо», — запевнив він. Міненерговугілля планує спрямувати на модернізацію шахт у 2018 році 2,5 мільярда гривень.

Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак закликав Верховну Раду ухвалити закони, необхідні для реалізації Національної стратегії поводження з відходами. Вона передбачає значне скорочення обсягу захоронення різноманітних відходів і збільшення рівня їх переробки, а також роздільне збирання побутових відходів.

«Успішна реалізація завдань стратегії не можлива без інформаційно-просвітницької кампанії, яка має змінити ставлення українців до навколишнього середовища і поводження з ресурсами й відходами. Упевнений, що у пропаганді цих європейських принципів нашими партнерами стануть усі органи влади й лідери громадської думки. Зокрема сподіваємося на підтримку Верховної Ради в реалізації Національної стратегії управління відходами, яку затвердив уряд, — сказав міністр. — Реалізація стратегії управління відходами стане доказом готовності України переймати й здійснювати загальноєвропейські принципи мислення та життя».

Лора ВОВК

для «Урядового кур’єра»