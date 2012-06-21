Введення в експлуатацію реконструйованої та оснащеної молекулярно-генетичної лабораторії в Інституті раку заплановано на кінець цього року — крайній термін січень—лютий 2021 року.
Про це сьогодні під час онлайн брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
«На початок квітня 2020 року навіть не було проєкту такої реконструкції. Хоча у бюджеті–2020 вже втретє на це закладено 106 мільйонів гривень. Наразі завершують розроблення проєкту, потім буде проведено необхідні експертизи і почнуть будівництво», — зазначив міністр.
Така реконструкція в Інституті раку дасть змогу проводити довгоочікувані трансплантації кісткового мозку.
Ще одним прикладом «фахової» роботи попереднього керівництва МОЗ Максим Степанов назвав використання коштів Світового банку на будівництво амбулаторій.
«Відповідну угоду було підписано ще у 2015 році. Йдеться про суму в 214,7 мільйона гривень. На початок квітня 2020–го ці кошти було використано на 58%. Наразі тримаємо зв’язок із головами державних адміністрацій Волинської та Рівненської областей, де й мали бути побудовані 32 та 34 амбулаторії відповідно, аби нарешті звести ці об’єкти. До слова, по деяких амбулаторіях роботи були ще на стадії проєкту», — підкреслив міністр.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»