Міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час онлайн брифінгу повідомив, що з 1 мільярда 260 мільйонів гривень, виділених додатково урядом до кінця року для станцій екстреної медичної допомоги, 922 мільйона гривень піде на придбання швидких. План – майже 400 автомобілів, які буде розподілено між областями. Загалом, Україні потрібно 1800 швидких і протягом 2-3 років автопарк буде оновлено.
Також, за словами міністра, виділені кошти підуть на підвищення тарифу, починаючи з 1 липня, зміцнення матеріально-технічної бази, на навчально-тренувальні центри, де бригади постійно удосконалюватимуть свої навички. З 1 вересня передбачається й достатньо істотне підвищення заробітної плати всім медичним працівникам вторинної, третинної ланки, у тому числі екстреної медичної допомоги – лікарям, середньому та молодшому медичному персоналу.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»