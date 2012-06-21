На базі Конотопського лісгоспу Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства розпочав роботу лісничо-просвітницький центр «Музей лісу і полювання». Відтепер при центральній садибі цього виробничого підрозділу функціонує заклад, який залюбки відвідуватимуть шанувальники лісу, всі, хто цінує наше спільне зелене багатство. Характерно, що першу екскурсію для учасників виїзної колегії управління провели юні вихованці місцевого шкільного лісництва, на рахунку яких тисячі корисних справ. Як зазначили начальник Сумського ОУЛМГ Віктор Чигринець та директор Конотопського лісгоспу Віталій Баранов, у музеї зібрано розмаїту цікаву інформацію про історію господарства, динаміку господарювання, найкращих працівників. Вона дає широке уявлення про конотопські ліси. Представлено зразки знарядь праці лісівників, зрізи основних деревних порід, опудала окремих видів мисливських тварин. Крім екскурсій, тут проводитимуть природничі уроки, практичні заняття шкільних лісництв, конференції, круглі столи тощо.
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