Красива хвостата космічна гостя комета C/2020 F8 (SWAN) пролітає повз Землю на відстані 83,3 млн. км. 27 травня вона наблизиться до Сонця на відстань 64,3 млн. км. У середніх широтах її вже можна побачити рано вранці на північному сході.

Комета C/2020 F8 (SWAN) або Comet SWAN — комета Лебідь, яку відкрив 25 березня 2020 року австралійський аматором Майклом Маттіаццо. Комета Лебідь знаходиться поблизу діапазону видимості неозброєним оком. І її можна сміливо назвати головною кометою весни 2020 року.

На час відкриття комета перебувала в сузір'ї Журавля і була недоступна для спостережень у північній півкулі. Її блиск становив лише 11m (зоряної величини). У міру наближення до Сонця яскравість комети стрімко росла, і в кінці квітня вона становила 6m, а 11 травня — вже 5m! При цьому у комети з'явився досить великий і красивий хвіст.

Нині комета переміщається з південної півкулі небесної сфери в північну. На початку травня із сузір'я Кита вона перейшла у сузір'я Риб, а в середині травня, зачепивши край сузір'я Овна, перейшла у сузір'я Трикутника. З двадцятих чисел травня комета Лебідь перебуватиме в сузір'я Персея, а в кінці травня переміститься в сузір'я Візничого.

У середніх широтах північної півкулі за кометою можна спостерігати приблизно з середини травня вранці, перед сходом Сонця на північному сході. Побачити комету можна буде вже ввечері на північному заході, як тільки надворі почне сутеніти. Єдиною перешкодою для спостережень можуть стати сутінки, кажуть астрономи. Але яскравість комети буде достатньою, щоб її можна було побачити на світлому небі.

У 20 числах травня блиск комети складе майже 3- m зоряної величини, а значить, перешкодити побачити неозброєним оком може тільки погода і світлий фон сутінкового неба.

З середини травня до кінця червня комету C/2020 F8 (SWAN) буде видно протягом всієї ночі в північній частині неба невисоко над горизонтом. З кінця червня комету буде видна вранці незадовго до сходу сонця на північному сході.

Вже зараз на знімках у комети —досить довгий хвіст, його довжина перевищує 10 градусів. У другій половині травня він стане ще більшим і яскравішим.

Хвіст комети спрямований від Сонця. Низько над горизонтом комета C/2020 F8 (SWAN) буде схожа на космічний апарат, який прилетів до Землі з далеких околиць Сонячної системи і спускається в атмосфері до поверхні нашої планети.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»