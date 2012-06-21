Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Футбольне поле зі штучним покриттям введено в дію у селищі Бутове, що на території Чмирівської об'єднаної територіальної громади на Старобільщині. Це одне з чотирьох полів, яке побудували на Луганщині в рамках реалізації бюджетної програми «Будівництво футбольних полів (42м на 22м) зі штучним покриттям».
«За останній рік на Луганщині значно покращився матеріально-технічний стан спортивних закладів, планово проводяться реконструкції дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Райони та міста області активно долучаються до конкурсів проектів, зокрема, які реалізуються за рахунок державного фонду регіонального розвитку. У цьому році 10% коштів, які виділено ДФРР на нашу область, спрямовані на об’єкти спортивної інфраструктури. Позитивні зміни є, тож продовжуємо працювати у цьому напрямі», – зазначає заступник голови Луганської ОДА Ольга Лішік.
Як повідомляє прес-служба ОДА, минулого року міста та райони області долучились до конкурсу проектів, який проводило Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Загальна сума фінансування реалізованих проектів складає 6 мільйонів гривень, з яких половину виділено з Державного бюджету.