Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Сумська область нині є лідером в Україні за темпами освоєння субвенції на Нову українську школу.
Про це повідомив голова Сумської ОДА Микола Клочко, наголосивши, що область постійно і наполегливо працює на цьому напрямку.
Зокрема, з державної субвенції на Нову українську школу Сумщині виділено понад 25,2 мільйона гривень, а вже освоєно на 10 мільйонів більше – завдяки додатковому співфінансуванню міст, районів та ОТГ.
Закуплено дидактичного матеріалу та меблів на 20 мільйонів гривень (відповідно по 10), на 5 мільйонів – комп’ютерного обладнання.
За словами директора Департаменту освіти і науки Сумської ОДА Вікторії Гробової, цього року до перших класів Нової української школи області підуть 10149 хлопчиків і дівчат, у тому числі в Сумах – 3200, або на тисячу більше, ніж торік. Буде сформовано 623 класи першокласників, з яких понад 530 – повнокомплектні.
Про решту класів потурбуються на місцях, аби діти мали доступ до якісної повноцінної освіти.