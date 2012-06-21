Микола ШОТ,
«Урядовий кур'єр»
Тернопільський став, його набережна – серед головних туристичних об’єктів файного міста та місце активного відпочинку. І подорожувальники, і тернополяни літньої пори охоче катаються озером на теплоходах. Тривалими роками тут водними маршрутами курсували два судна – «Герой Танцоров» і «Капітан Парій». Цієї суботи вперше перевозити пасажирів почав і теплохід «Сигма».
Це судно Тернопіль придбав торішнього листопада за кошти інвестора. Щоправда, чи не пів століття «Сигму» експлуатували в Запоріжжі. Але теплохід зберегли в доброму технічному стані. Протягом зими та весни тернополяни готували його до спуску на воду Тернопільського ставу. І ось перший рейс. Водний маршрут «Сигми» зв’язав середмістя з мікрорайоном «Пронятин». Примітно, що на цьому шляху йому доводиться проходити під мостом.
Як поінформували в пресслужбі міської ради, теплохід – своєрідний трансформер, його поручні на горішній палубі складаються, що дозволяє без жодних перешкод пройти під мостом, пасажири ж у цей час спускаються на нижню частину судна. На борту теплохода одночасно можуть перебувати майже пів сотні осіб. За годину прогулянки водним плесом Тернопільського ставу на «Сигмі» треба буде заплатити 50 гривень.