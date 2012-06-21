На тому, що місто Сміла зовсім не готове до опалювального сезону, наголошували на координаційній нараді в Черкаській облдержадміністрації. Такий висновок зробив голова облдержадміністрації Юрій Ткаченко. Якщо середньообласний рівень підготовки до опалювального сезону нині становить 90%, то в місті Сміла ситуація прямо протилежна, чим залишається тільки обурюватися.
За словами обласного керівника, облдержадміністрація ще з весни всіляко турбується, аби прийдешній опалювальний сезон у Смілі не повторив торішнього. Увесь цей час від міської влади чують тільки традиційне «проводиться робота», але ж результату — нуль! Комунальне підприємство «Смілакомунтеплоенерго» й досі не уклало угод із жодним постачальником природного газу, взагалі не має фінансового резерву на новий опалювальний сезон. Не врегульовано питання погашення заборгованості за споживання безлімітного газу з ПАТ «Черкасигаз». Цей перелік, який починається на «не», можна продовжувати ще і ще.
На що розраховує місцева влада і що скаже своїй громаді? В облдержадміністрації такої позиції не розуміють. Тут і досі чекають від керівництва Сміли чіткого графіка входження міста в опалювальний сезон.
Раніше віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко називав Смілу серед чотирьох міст України, де є проблеми з підготовкою до опалювального сезону. Невже у Смілі повторять торішні проблеми, головна серед яких — безвідповідальність?