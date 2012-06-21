Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Підтримати бізнес, який має інноваційний та експортний потенціал, – саме це передбачає стратегія розвитку Рівненщини на 2020-2027 роки. Це масштабний документ, який разом створюють науковці, громадськість, бізнес та управлінці. Його публічно презентують і запрошують бізнес вписати свій рядок у стратегію, яка передбачає європейський, 7-річний цикл стратегічного економічного планування. Стратегія дасть можливість розширити інструменти підтримки бізнесу, який має інноваційний та експортний потенціал – саме такі успішно діють у країнах Євросоюзу.
Отож, підтримка з боку держави та інституцій Євросоюзу буде запропонована тим видам економіки, які стануть спеціалізацією регіону, є інноваційними та мають перспективи розвитку на довгостроковий період, тобто, є своєрідними драйверами нашого поступу. Попередньо старт-спеціалізацією визначено: IT-сектор, відновлювальну енергетику, органічне землеробство та поглиблену переробку аграрної продукції, транспорт і логістику.
«Якщо буде підтримка держави – ефективна боротьба з корупцією, завершення реформи децентралізації, здешевлення кредитних ресурсів, – то бізнес швидко дасть нову якість господарювання та економічного розвитку», – каже директор департаменту економічного розвитку і торгівлі Рівненської ОДА Костянтин Мокляк. Саме про таку підтримку ми чуємо від Президента та Прем’єр-міністра України.