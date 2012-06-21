Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Сумському національному аграрному університеті відбулися урочистості з нагоди присвоєння звання молодшого лейтенанта 10 випускникам кафедри військової підготовки та ордерів на квартири співробітникам вишу –учасникам бойових дій.
Серед тих, хто відтепер мають власне житло завдяки турботі СНАУ, начальник сторожової охорони Андрій Муха та водій Ігор Жученко.
Перший із них брав участь у зоні АТО у складі 81-ї окремої аеромобільної бригади, Ігор – 15-го окремого мотопіхотного батальйону «Суми».
СНАУ надає особливої уваги допомозі бійцям у зоні проведення операції Об’єднаних сил.
Упродовж останніх чотирьох років адміністрація університету разом зі студентами взяли участь у 20 благодійних акціях та відправили бійцям структурних підрозділів Збройних сил України, морської піхоти, спеціальних підрозділів Служби безпеки України, що знаходяться на передовій, харчові продукти, робочі інструменти, обладнання для інженерних споруд тощо.