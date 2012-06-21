Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У морі поблизу узбережжя Маріуполя місцеві жителі цієї весни частіше почали помічати дельфінів. Кілька днів тому люди спостерігали за енергійною грою симпатичної морської тваринки біля хвилерізу на Центральному пляжі неподалік судноремонтного заводу. А тепер вже три дельфіни завітали до вугільної гавані Маріупольського морського торгівельного порту. Один із докерів, який зауважив рідкісних і бажаних гостей, каже, що вони в цьому місці підходять до берега вже протягом кількох останніх днів.
Азовський дельфін — він же «морська свиня» є рідкісною твариною і тому занесений до «Червоної книги». В акваторії Азовського моря морських «поросят» вдається спостерігати наживо не так часто. Приміром, поблизу Маріуполя місцеві жителі здебільшого інколи натрапляють на березі на потерпілих дельфінів, які загинули, потрапивши у риболовні сіті, чи з інших причин.