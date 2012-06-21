Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Співробітники Донецького управління департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції виявили посилки із забороненими для пересилання поштою засобами і навіть зброєю. Отримавши оперативну інформацію, що 21-річний мешканець Великоновосілківського району очікує не зовсім звичний «товар», правоохоронці відреагували на спробу переслати на територію прифронтового краю наркотичны засоби і навіть гранату. У двох посилках, відправлених з Києва, вони виявили заборонені речовини, що були замасковані під спортивні добавки.
«Загалом поліцейські вилучили амфетамін, смолу канабіса та бойову гранату РГД-5. Все спрямовано на експертизу. Чоловіку інкримінують ч. 1. ст. 309 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту» та ч.1. ст. 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» КК України. Санкція передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі», - повідомили в Головному управління Національної поліції України в Донецькій області.