Державні лісогосподарські підприємства розпочали реалізацію новорічних ялинок, які заготовляють на спецплантаціях або під час проведення рубок формування й оздоровлення лісів. Це мінімізує шкоду для довкілля.
Щоб задовольнити потребу в новорічних красунях, не завдаючи шкоди лісу, приблизно на п’яти тисячах гектарів створено спецплантації ялинок, де росте 14,1 мільйона штук хвойних дерев різних порід і віку, з них 2,8 мільйона можливі для реалізації. Щороку в грудні проводять рубки догляду за лісом у загущених молодняках, де без шкоди можна відсортувати близько мільйона ялинок. А ще в кількох областях вирощують ялинки в горщиках. Без вирубування дерев у достатній кількості забезпечують потреби в гілках хвойних порід для створення святкових композицій.
За інформацією Державного агентства лісових ресурсів, цьогоріч держлісгоспи планують реалізувати понад 500 тисяч новорічних ялинок. Дерева заготовляють на замовлення покупців. Вирощують сосну звичайну, сосну Палласа (кримську), ялину європейську (смереку), ялицю білу (піхту). В Україні середня ціна купівлі ялинок у державних лісгоспах — 75 гривень за погонний метр. Ялинки в горщиках можна придбати в середньому за понад 100 гривень (ціни формуються залежно від виду й розміру).
Держлісагентство й Нацполіція сподіваються на свідомість громадян під час придбання ялинок. Просять звертати увагу на наявність маркування уніфікованими засобами (самоклейні етикетки; пластмасові бирки-стяжки) і в разі виявлених порушень їх повідомляти.
До слова, уніфіковані засоби розриваються під час спроби їх зняти, що унеможливлює їхнє повторне використання. Щоб перевірити походження ялинки, треба ввести номер з уніфікованого засобу, прикріпленого до ялинки, на сайт open.ukrforest.com. Розроблено програмне забезпечення для Android yalynka.info. Вводити потрібно лише цифровий номер, без зазначення серії.
Купувати ялинки в держлісгоспах значно дешевше, ніж на ялинкових базарах. Лісгоспи організовуватимуть роздрібну торгівлю ялинками на торгових майданчиках, ярмарках і ринках.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»