На 36-му Пярнуському міжнародному фестивалі документального й антропологічного кіно, який триває цього тижня в естонському курортному місті Пярну, широко представлені українські митці. Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Фестиваль був відкритий на початку тижня двома українськими стрічками. Таке рішення ухвалили на знак поваги до України й українського народу, які зараз чинять спротив російській агресії. Спочатку, показали класичний фільм Олександра Довженка «Земля» (1930).

Потім була документальна притча з елементами анімації Уляни Осовської та Дениса Страшного «Казка про Коника» (2021). Головний герой фільму – художник, керівник Українського культурного центру в Таллінні Анатолій Лютюк. З 2014 року, початку війни на сході України, він займається волонтерськими місіями. Його супутник у подорожах на фронт – саморобний дерев’яний коник. Він стає головним героєм казок Анатолія про тварин на війні, які художник пише на основі реальних історій, почутих від людей.

У вівторок показали два українських фільми. По-перше – документально-анімаційну картину «Це просто космос» (2020) Світли Магди. Це поетична оповідь про роботу радіоастрономів. Також була показана «Нескінченність за Флоріаном» (2022) Олексія Радинського, філософські роздуми про легендарного київського архітектора Флоріана Юр’єва.

У п’ятницю, 1 липня, у фестивальний «Студентський день», буде продемонстрована стрічка «Родима пляма» (2020) Марії Шевченко. Картина зображує подорож дівчини до окупованого Криму, до матері, якій ще давно був поставлений діагноз «шизофренія».

Фестиваль триватиме до 2 липня, коли будуть нагороджені його лауреати та переможці.

Нагадаємо, в естонському місті Тирва відкрилиПарк Свободи, присвячений боротьбі українців за свободу своєї країни.