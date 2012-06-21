Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Національний технічний університет «Харківський політехнічний університет» підписав меморандум про співпрацю між науково-дослідними інститутами Міністерства оборони України та Міністерством освіти і науки України.
Про це повідомляє SQ.
Документом передбачено здійснення перспективної наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, забезпечення високої обороноздатності України, взаємовигідного співробітництва і ефективного використання потенціалу сторін.
Меморандум, зокрема, окреслює такі напрямки спільної діяльності як створення єдиного інформаційного простору в освітній, науковій та інноваційній діяльності, обмін навчально-методичними, бібліографічними, довідковими матеріалами, сприяння спільним науковим та освітнім виданням; двостороннє співробітництво та обмін інформацією в рамках Програми НАТО DEEP; спільні наукові дослідження з пріоритетних напрямів, сприяння в дослідженнях міжгалузевого центру двигунобудування НТУ «ХПІ» для розробок, спрямованих на підвищення захищеності вітчизняної бронетехніки, військового наземного транспорту і військово-морського флоту, підвищення вогневої потужності озброєння; забезпечення оцінки відповідності озброєння, військової техніки вимогам стандартів НАТО в області електромагнітної сумісності шляхом випробувань та ін.
«У ХПІ є серйозні напрацювання в галузі електромагнітного захисту: ми проводимо дослідження на базі нашого інституту «Блискавка», високовольтного залу університету. У нас є унікальна кафедра двигунів внутрішнього згоряння, яка розробляє двигуни для бронетехніки і багато іншого. Люди, які працюють в нашому університеті, хочуть, щоб потенціал, накопичений в вузі, можна було ефективно використовувати», – зазначив ректор НТУ Євген Сокіл.