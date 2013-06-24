Міністерство оборони активно працює над створенням чіткої й ефективної системи психологічної підтримки для військовослужбовців.

«Ми хочемо, щоб піклування про наших військових було системним та тривалим. Не тільки тоді, коли вони на передовій, а й коли повертаються додому. Система підтримки здійснюється на п’яти рівнях та охоплює всі етапи військової служби — від першого дня до повернення в цивільне життя», — зазначив начальник Управління психологічного забезпечення полковник Олег Мукан.

Система психологічної підтримки та відновлення містить: самодопомогу та підтримку «рівний — рівному» — коли побратими допомагають один одному; допомогу в підрозділі (роті, батальйоні) — офіцерів психологічної підтримки персоналу; відновлення на рівні бригади або полку (групи контролю бойового стресу та групи психологічного супроводу й відновлення) — в пункті психологічної допомоги; професійну підтримку в тилу у спеціалізованих закладах; глибоке психологічне відновлення — у лікувальних установах поза зонами бойових дій.

Документ стане дорожньою картою для фахівців, які працюють з військовими, і допоможе нашим захисникам швидше повертатися до емоційної рівноваги. Реалізація проєкту дасть змогу психологічним службам у військових частинах набути суб’єктності та повноважень в єдиній системі психологічної підтримки. Документ також унормовує питання організації психологічної допомоги військовослужбовцям з урахуванням стандартів НАТО та досвіду, який здобули психологічні служби ЗСУ під час війни. Проєкт чітко визначає: які сили та засоби можна залучити для надання психологічної допомоги; алгоритм залучення ресурсу цивільних психологів Міністерства у справах ветеранів; визначення видів психологічної допомоги та її практичну реалізацію, повідомляє Міноборони.