Потужна система мотивацій — важливий момент у досягненні високих спортивних результатів спортсменів та їхніх тренерів. Про це під час засідання оргкомітету щодо підготовки збірних команд України до Олімпійських та Паралімпійських ігор наголосив міністр молоді та спорту Ігор Жданов. Спільними зусиллями Мінмолодьспорту, НОК України, профільного та бюджетного комітетів Верховної Ради вже ухвалено чимало нормативних актів, спрямованих на підвищення престижу тренерської праці.
Зокрема уряд удвічі збільшив розмір стипендій для особистих тренерів, які здійснюють підготовку спортсменів елітної групи до Ігор, і у три-п’ять разів — заробітної плати головних і старших тренів. Тож тренери цих категорій почали отримувати в середньому понад 30 тисяч гривень на місяць, повідомляє прес-служба відомства. Підвищено і фінансову мотивацію спортсменам-паралімпійцям. Майбутні призери та чемпіони зимових Паралімпійських ігор-2018 отримають: за 1 місце — 125 тисяч доларів, за 2 місце — 80 тисяч; а за 3 місце — 55 тисяч доларів.