Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Доволі непросто формується об’єднана територіальна громада з центром у Сумах.
Так, щойно депутати міста знову розглянули проект рішення про добровільне приєднання населених пунктів двох сільських рад – Піщанської та Битицької.
І якщо з першою питання вдалося вирішити позитивно – депутати проголосували за приєднання шести сіл, серед яких Піщане, Верхнє Піщане, Загірське, Трохименкове, Житейське і Кирияківщина, то з Битицею ситуація складніша.
Представники сільради, які прийшли на сесію міськради, заявили, що вони проти приєднання до Сум і це питання в селі розглядалося з порушенням законодавчих норм.
Враховуючи думку селян, депутати вкотре відклали розгляд питання, порекомендувавши місцевій владі грунтовно поцікавитися у місцевого населення, чи справді там хочуть ввійти до складу Сумської ОТГ.