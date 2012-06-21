До міста вже з’їжджаються паломники-хасиди, які з 29 вересня по 1 жовтня зустрічатимуть тут іудейський Новий рік. Лише за два останніх тижні їх прибуло до України понад двісті. Найбільших груп паломників очікують наступними днями й напередодні свята.
Та зараз у місті хасидів ще не так багато. Щорічні культові заходи з нагоди святкування днів Рош-га-Шана проходитимуть на могилі цадика Нахмана та в приміщенні місцевої синагоги.
Особливу увагу зосереджено на безпеці паломників. Усі заходи здійснюватимуться в тісній взаємодії місцевих органів влади, Національної поліції, організаторів паломництва, а також представниками поліції Ізраїлю. Управління ДСНС в Черкаській області підготувало план реагування з урахуванням досвіду попередніх років. За пожежною й техногенною безпекою стежитимуть 114 рятувальників. Працюватимуть стаціонарні пости на пожежних автомобілях, пересувні піші дозори, водолазно-рятувальний пост тощо. Загалом очікується прибуття не менше 30 тисяч паломників, які вважають своїм обов’язком побувати на могилі цадика Нахмана. Вони сподіваються, що, зустрівши Новий рік біля його могили, матимуть успіх і щастя протягом усього наступного року.