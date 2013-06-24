У період дії воєнного стану випуск газети у друкованому вигляді тимчасово призупинено.
Для усіх передплатників відкрито доступ до електронної версії газети. За першої можливості друк газети буде відновлено.
Дякуємо за розуміння. Все буде Україна!
У період дії воєнного стану випуск газети у друкованому вигляді тимчасово призупинено.
Для усіх передплатників відкрито доступ до електронної версії газети. За першої можливості друк газети буде відновлено.
Дякуємо за розуміння. Все буде Україна!
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