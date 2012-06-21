Протягом двох місяців у деяких ЗМІ оширюється нформація, о начебто після проведення пенсійної реформи працюючим пенсіонерам доведеться обирати між пенсією і заробітною платою.
При цьому робиться посилання на Міністерство соціальної політики, Кабінет Міністрів України, їх посадових осіб.
Міністерство соціальної політики України офіційно повідомляє, що така інформація не відповідає дійсності. Проведена пенсійна реформа не передбачає необхідності вибору між пенсією і зарплатою для працюючих пенсіонерів. Навпаки, саме для того, щоб припинити дискримінацію працюючих пенсіонерів і була проведена пенсійна реформа.
Варто зазначити, що одним із результатів пенсійної реформи стало скасування 15-ти відсоткового зменшення пенсійних виплат працюючим пенсіонерам з першого жовтня 2017 року.
Також зазначаємо, що ні уряд, ні Міністерство соціальної політики не мають жодних планів щодо обмеження прав працюючих пенсіонерів.
Просимо засоби масової інформації не поширювати не достовірну інформацію і звертатись за офіційним роз’ясненням до фахівців Міністерства соціальної політики та Кабінету Міністрів України.