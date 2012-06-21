12 грудня через електронні засоби комунікації на адреси державних службовців було розіслано листа (адреса відправника yumiko@hamaichi.co.jp), який містить логотип Національного агентства з питань запобігання корупції і прохання пройти анкетування.
З цього приводу повідомляємо, що Національне агентство з питань запобігання корупції не складало та не розсилало листа з опитуванням державних службовців та просить у разі надходження такого повідомлення не відкривати його, не завантажувати та не переходити за запропонованими посиланнями.
Звертаємо увагу, що усі повідомлення від Національного агентства з питань запобігання корупції надходять виключно з домену gov.ua.
Про факт вірусної розсилки листів від імені Національного агентства з питань запобігання корупції уповноважені особи НАЗК повідомлять відповідні правоохоронні органи, інформує прес-служба відомства.